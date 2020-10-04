Карпин: спросил у судьи, почему тот улыбается. Он показал красную

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал проигрыш в матче 10-го тура РПЛ с «Сочи» (2:4) и своё удаление после финального свистка.



«Что по игре? Сами всё видели же. Много карточек? У кого? У нашей команды. А у другой нет. Спросил у судьи, почему он показал карточку Козлову за игру высоко поднятой ногой, а потом Хасимото сыграл ещё выше, и он карточку не показал. Он начал улыбаться. Я спросил, почему он улыбается. И он уже показал красную. Вот так у нас судьи работают. Закономерна ли победа «Сочи»? Для вас и для них — да, для меня — нет», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Карпин получил красную карточку сразу после окончания матча. Во время встречи главный арбитр Евгений Турбин показал Карпину жёлтую карточку, после финального свистка — красную.