«Милан» разгромил «Специю» в матче Серии А
В матче 3-го тура чемпионата Италии «Милан» разгромил «Специю» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Марко Серры, ассистировали судьи на линиях Родольфо Ди Вуоло и Эдоардо Располлини.
Счёт был открыт во втором тайме — на 57-й минуте автором забитого мяча стал Рафаэл Леау, которому ассистировал Хакан Чалханоглу. На 76-й минуте преимущество миланского клуба увеличил Тео Эрнандес. Через пару минут счёт до крупного довёл Рафаэл Леау с передачи Франка Кессье.
«Милан», набрав девять очков, занимает второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Специя» (3) — на 15-м месте. Лидером Серии А является «Аталанта» (9).
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