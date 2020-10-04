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«Милан» разгромил «Специю» в матче Серии А

«Милан» разгромил «Специю» в матче Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 3-го тура чемпионата Италии «Милан» разгромил «Специю» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Марко Серры, ассистировали судьи на линиях Родольфо Ди Вуоло и Эдоардо Располлини.

Счёт был открыт во втором тайме — на 57-й минуте автором забитого мяча стал Рафаэл Леау, которому ассистировал Хакан Чалханоглу. На 76-й минуте преимущество миланского клуба увеличил Тео Эрнандес. Через пару минут счёт до крупного довёл Рафаэл Леау с передачи Франка Кессье.

«Милан», набрав девять очков, занимает второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Специя» (3) — на 15-м месте. Лидером Серии А является «Аталанта» (9).

Италия - Серия А. 3-й тур
04 октября 2020, воскресенье. 19:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
3 : 0
Специя
Специя
1:0 Леау – 57'   2:0 Эрнандес – 76'   3:0 Леау – 78'
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