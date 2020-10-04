Карпин: не согласен с удалением Норманна. Почему у «Ростова» 8 карточек, у «Сочи» — одна?

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал судейство в матче 10-го тура РПЛ с «Сочи» (2:4).

«Естественно, не согласен с удалением Норманна. Почему у одной команды восемь карточек, а у другой одна? За то, что Норманн быстро встал, не дотронувшись не до кого, а ему показывают вторую желтую — у меня вопросы.

Фол Козлова за высоко поднятую ногу — жёлтая карточка. А футболист «Сочи» против Хашимото сыграл так же высоко поднятой ногой, но Хашимото не упал на землю и не стал корчиться — это не желтая. Почему там есть желтая, а здесь нет? Значит, надо падать и симулировать, что тебя задели по лицу, видимо так", — приводит слова Карпина пресс-служба ростовчан.

На 19-й минуте матча счёт открыл Никита Бурмистров. На 61-й минуте Алексей Ионов сравнял счёт. Спустя две минуты Матиас Норманн был удалён после конфликта с Кристианом Нобоа. Ещё через три минуты Артур Юсупов вывел «Сочи» вперёд. На 74-й минуте «Ростов» вновь сравнял счёт — отличился Дмитрий Полоз. Однако спустя несколько минут Антон Заболотный из борьбы «ножницами» пробил в дальний угол ворот, счёт стал 3:2. На 84-й минуте Заболотный оформил дубль.