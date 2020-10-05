«Лион» и «Марсель» не выявили победителя в матче Лиги 1

В матче 6-го тура чемпионата Франции «Лион» и «Марсель» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Стефани Фраппара, ассистировали судьи на линиях Микаэль Бершебрю и Филипп Жеанн.

Счёт был открыт в первом тайме — на 16-й минуте автором забитого мяча стал Димитри Пайет, которому ассистировал Флорьян Товен. Через несколько минут марсельский клуб остался в меньшинстве из-за удаления Пайета, который получил красную карточку после использования арбитром видеоповтора. Хозяева восстановили равновесие в середине первого тайма — на 28-й минуте гол с пенальти забил Уссем Ауар.

«Марсель», набрав 9 очков, занимает 10-е место в Лиге 1. «Лион» (7) — на 14-м месте.