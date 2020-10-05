Сульшер — о поражении от «Тоттенхэма»: худший день в моей карьере тренера «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (1:6).

«Это худший день в моей карьере тренера «Манчестер Юнайтед», это худший день для всех футболистов «МЮ». Но это не худший день в истории «Манчестер Юнайтед», подобное случалось и раньше.



Сейчас объяснить произошедшее довольно сложно. Нас обыграла со счётом 6:1 очень хорошая команда, но мы сами внесли большой вклад в эту неудачу.



Красная карточка серьёзно повлияла на ход матча. Марсьяль — молодец, что не стал падать, когда его ударил Ламела. Антони в ответ слегка шлепнул Ламелу, которого теперь, наверное, ждёт операция. Антони понимает, что он не должен был так реагировать. Но если бы упал Марсьяль, удалён был бы другой парень", — приводит слова Сульшера ВВС.