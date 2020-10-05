«Спартак» предложил фанатам «Ливерпуля» и «МЮ» посмотреть на сейвы Максименко

Пресс-служба «Спартака» в англоязычном «Твиттере» обратилась к болельщикам «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».

«Уважаемые болельщики „Ливерпуля“ и „Манчестер Юнайтед“! Если вы забыли, как голкиперы делают сейвы — вот что сделал вчера наш Александр Максименко в игре с «Зенитом». С уважением, „Спартак“, — говорится в сообщении.

В 4-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» уступил «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 1:6, «Ливерпуль» проиграл «Астон Вилле» со счётом 2:7.

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1. Одним из лучших игроков матча стал Александр Максименко, совершивший несколько эффектных сейвов.