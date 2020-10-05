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Жорди Альба получил травму и может пропустить «эль-класико»

Жорди Альба получил травму и может пропустить «эль-класико»
Футбол / Испания 0

Защитник «Барселоны» Жорди Альба получил повреждение в матче пятого тура чемпионата Испании с «Севильей» (1:1) и может пропустить встречу с мадридским «Реалом», которая намечена на 25 октября.

Как сообщила пресс-служба каталонского клуба в «Твиттере», у испанца диагностировано растяжение подколенного сухожилия. Точные сроки восстановления не уточняются. В настоящее время чемпионаты приостановлены в связи с матчами сборных. У Альбы будет возможность заниматься восстановлением, не пропуская матчи, так как Луис Энрике не вызвал защитника в расположение национальной команды.

В 6-м туре испанской Примеры сине-гранатовые отправятся в гости к «Хетафе». Встреча намечена на 18 октября, точное время пока не определено.

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