Жорди Альба получил травму и может пропустить «эль-класико»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба получил повреждение в матче пятого тура чемпионата Испании с «Севильей» (1:1) и может пропустить встречу с мадридским «Реалом», которая намечена на 25 октября.



Как сообщила пресс-служба каталонского клуба в «Твиттере», у испанца диагностировано растяжение подколенного сухожилия. Точные сроки восстановления не уточняются. В настоящее время чемпионаты приостановлены в связи с матчами сборных. У Альбы будет возможность заниматься восстановлением, не пропуская матчи, так как Луис Энрике не вызвал защитника в расположение национальной команды.



В 6-м туре испанской Примеры сине-гранатовые отправятся в гости к «Хетафе». Встреча намечена на 18 октября, точное время пока не определено.

Наконец-то отличный трансфер «Барселоны»! Дест вместо Семеду – похоже на идеальную сделку Чем Дест лучше Семеду.