Наконец-то отличный трансфер «Барселоны»! Дест вместо Семеду – похоже на идеальную сделку

«Барселона» объявила о переходе Сержиньо Деста только первого октября, хотя о трансфере как о свершившемся факте говорили целую неделю. 19-летний защитник «Аякса» и сборной США обошёлся в 21 млн евро.

Есть примерно миллион причин критиковать «Барселону» и её руководство. Тем важнее не пропускать моменты, когда на общем негативном фоне случаются какие-то позитивные действия. Такие, например, как размен Нелсона Семеду на Деста.

Почему уход Семеду – это здорово

На фоне других проблем клуба Семеду как-то терялся, но он был проблемой. Защитник с отличной скоростью и хорошим дриблингом, полезный на свободном пространстве, но одинаково бесполезный в позиционных атаках против команд, которые сохраняют компактность за линией мяча, и против команд, у которых качественный коллективный прессинг. Короче говоря, бесполезный в топ-матчах.

В современных суперклубах крайние защитники играют в организации атак огромную роль, возможно, решающую. Их командам приходится проводить массу времени, взламывая автобусы – следовательно, нужно использовать каждый сантиметр ширины поля. Поэтому так важно, насколько игрок на бровке способен принимать и выполнять сложные решения. Подтверждение этого тезиса – последние победители Лиги чемпионов. Это «Бавария» с сенсационным Дэвисом и интеллектуалом Киммихом, «Ливерпуль» с двумя плеймейкерами на флангах защиты, трижды «Реал» с пиковым Марсело и Карвахалем, а до того – как раз «Барселона» с топовыми игроками на обоих флангах, Альбой и Алвесом. Экстраординарные крайние защитники, чей вклад в атаку сопоставим с вкладом центральных полузащитников, – просто необходимое условие для больших побед.

При всех качествах Семеду, это совершенно другой уровень. За три года в «Барселоне» он отдал 11 голевых передач во всех турнирах, меньше, Александер-Арнольд отдал только за один прошлый сезон и только в чемпионате. Такая колоссальная разница – следствие не плохой реализации форвардов «Барселоны», а исключительно слабой продуктивности самого Семеду. Его лучший показатель в клубе – 0,7 ключевых пасов на 90 минут за сезон, в то время как у Трента 1,3/90 – это худший показатель за всю карьеру, а в прошлом году, для сравнения, было 2,3/90.

Александер-Арнольд – идеальный. О таком герое мечтает любой клуб Мама не пускала Трента играть за «Ливерпуль», если он плохо ел.

Ключевые передачи – важный, но поверхностный показатель. Для более глубокого понимания роли игрока в продвижении атак есть статистика Progressive Passes. PP учитывают передачи, которые продвигают мяч хотя бы на 10 ярдов (9 метров) к чужим воротам по сравнению с серией предыдущих передач. Так вот, таких передач у Трента в прошлом сезоне в среднем 14 на 90 минут, у Нелсона – 4,5. Понятно, что Трент – это игрок-образец, с которым вообще трудно равняться. Но вот статистика игрока на противоположном краю защиты «Барселоны» — Жорди Альбы, который провёл далеко не лучший сезон. Он делал в среднем 7,3 PP на 90 минут.

Фото: Manu Fernandez/Pool via Getty Images

Возможно, все эти цифры было утомительно читать. Прошу прощения, они понадобились, чтобы следующая фраза не казалась просто личным мнением. Семеду недостаточно хорошо обостряет игру через пас, чтобы быть частью «Барселоны». А его эффективный, но простоватый дриблинг (пробросил – оббежал на рывке) больше подошёл бы контратакующей команде, чем суперклубу, играющему в доминирующий футбол. В «Вулверхэмптоне» он наверняка будет в большом порядке: эта команда соответствует ему и по классу, и по стилю.

«Барселона» получила за него 30 млн евро, не считая бонусов. Не замечательная сделка, но адекватная, вполне отражающая стоимость игрока на пике карьеру (Семеду 26 лет) с поправкой на коронавирусный экономический кризис. Но продать – это только часть проблемы. В эпоху Бартомеу «Барселоне» часто удаётся продавать игроков за большие деньги – но не удаётся их нормально реинвестировать.

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Почему переход Деста – это здорово

Важное уточнение. У Деста отличная пресса, в Голландии его уже успели назвать «новым Алвесом», но не стоит ждать, что это игрок, который точно усилит «Барселону» прямо сейчас. У него всего 25 матчей в старте во взрослом футболе – во всех турнирах. Из них 19 в чемпионате и кубке Голландии (2 гола, 5 ассистов) и шесть в Лиге чемпионов и Лиге Европы (0 голов, 0 ассистов). То, что он результативен в рамках домашнего чемпионата, который не относится к числу европейских топ-лиг, не гарантирует немедленного переноса результативности в Испании. Ценность этого трансфера в другом.

Дест, может, и не будет сразу играть на порядок лучше Семеду, зато точно будет становится лучше со временем. Он буквально помешан на улучшении своей игры: остаётся на дополнительные тренировки после командных, а после матчей просматривает нарезки со своими действиями. Такое отношение практически гарантирует игровой прогресс. Остаются вопросы стиля – и тут Дест очень похож на подходящего «Барселоне» защитника.

В Лиге чемпионов, турнире, где «Аяксу» трудно владеть мячом столько же, сколько в домашней лиге, Дест делал в среднем 42 паса за матч. Это солидная вовлечённость: у Альбы в прошлом сезоне в Лиге чемпионов было столько же. Что ещё важнее, владение Сержиньо не пустое, оно приносит команде пользу. Вот его показатели Progressive Passes: 7,8/90 минут в чемпионате и 6,8/90 минут в Лиге чемпионов. У Семеду показатели хуже, у Альбы такие же в чемпионате Испании, но хуже в Лиге чемпионов. Повторюсь: не факт, что эти цифры автоматически перенесутся в новый клуб. Речь о другом – они отражают стилистические особенности игрока. Дест любит обострять атаки через пас и часто пасует вперёд. К этому нужно добавить качество подач: оно высокое уже сейчас.

Дриблингом Дест напоминает как раз Семеду: у него отличный рывок, он любит пробрасывать мяч и оббегать соперника, но для этого нужно пространство, которого в чемпионате Испании будет меньше, чем в Голландии. В этом аспекте точно понадобится прибавить. А больше всего нужно будет прибавить в защите.

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Дест – бывший вингер, который заиграл в защите, потому что не мог пробиться в состав на родной позиции. Вообще, его прогресс немного удивителен: он привлёк внимание тренера молодёжной сборной США, а не голландской, и именно классной игрой за сборную удивил боссов «Аякса», после чего закрепился в основе. Так вот, по оборонительным навыкам Сержиньо не в топе даже среди защитников Эредивизии. Он совершает меньше девяти успешных оборонительных действий за 90 минут, по этому показателю он в 10% худших игроков лиги на своей позиции. С чтением игры тоже проблемы: его легко выманить в прессинг и отрезать пасом за спину.

Если суммировать все качества и недостатки, получается вот что. В «Барселоне» появился сырой, но талантливый и прогрессирующий футболист, которому всего 19 лет, и который подходит по стилю, а возможно, уже сейчас сможет играть конструктивную роль в разгоне атак. Вместо футболиста, который не подходил по стилю, не прогрессировал и тормозил атаки, причём не компенсировал это какой-то особенно надёжной игрой в защите. И «Барселона» к тому же выиграла финансово от этого размена.

Не хочется говорить, что это лучшая сделка эпохи Бартомеу – во-первых, рано, всегда есть риск травм, а во-вторых, вспомните покупку и продажу Паулиньо. Но этот трансфер точно выделяется на фоне политики клуба последних лет. Он логичный, выгодный и нацелен в будущее.