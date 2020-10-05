Орлов — Кузяеву: Далер, раз так ситуация складывается, играй за «Зенит». Ты что?

Комментатор Геннадий Орлов обратился к бывшему полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву и предложил игроку вернуться в петербургский клуб.
«Я слышал, что переход Кузяева в „Локомотив“ сорвался. Об этом и Геркус сегодня писал. Странная ситуация. Он играть-то собирается? Правда, его сейчас в сборную взяли. От добра добра не ищут. Далер, раз так ситуация складывается, играй за „Зенит“. Ты что? Пробьёшься здесь, будешь играть в Лиге чемпионов. Тем более сейчас мы видим, что менять можно каждого, особенно в центре поля», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги хавбек в 20 матчах отдал 2 результативные передачи. В 4 встречах Лиги чемпионов и 4 играх Кубка России ему не удалось отметиться результативными действиями.
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