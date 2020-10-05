«РБ Лейпциг» арендовал форварда «Ромы»

«Рома» на официальном сайте объявила о переходе нападающего Джастина Клюйверта в «РБ Лейпциг» на правах аренды. Арендное соглашение 21-летнего футболиста рассчитано до 30 июня 2021 года.



«Удачи в Бундеслиге, Джастин!» — говорится в сообщении пресс-службы римского клуба.

Клюйверт стал игроком «Ромы» летом 2018 года. Всего нападающий принял участие в 68 матчах за римский клуб во всех турнирах и забил 9 голов. Ранее нидерландский футболист играл за амстердамский «Аякс», в основную команду которого попал в 2017 году. Отцом Джастина является известный экс-форвард национальной команды Нидерландов Патрик Клюйверт.

«РБ Лейпциг» набрал 7 очков в трёх матчах и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.