«РБ Лейпциг» арендовал форварда «Ромы»
«Рома» на официальном сайте объявила о переходе нападающего Джастина Клюйверта в «РБ Лейпциг» на правах аренды. Арендное соглашение 21-летнего футболиста рассчитано до 30 июня 2021 года.
«Удачи в Бундеслиге, Джастин!» — говорится в сообщении пресс-службы римского клуба.
Клюйверт стал игроком «Ромы» летом 2018 года. Всего нападающий принял участие в 68 матчах за римский клуб во всех турнирах и забил 9 голов. Ранее нидерландский футболист играл за амстердамский «Аякс», в основную команду которого попал в 2017 году. Отцом Джастина является известный экс-форвард национальной команды Нидерландов Патрик Клюйверт.
«РБ Лейпциг» набрал 7 очков в трёх матчах и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.
- 5 октября 2020
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