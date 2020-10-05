Далер Кузяев договорился о подписании контракта с «Зенитом»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев договорился о контракте с петербургским «Зенитом». Об этом «Чемпионату» сообщили источник в «Зените», а также собеседник, близкий к футболисту. знакомых с ситуацией. Ранее Далер должен был подписать контракт с «Локомотивом», но сделка сорвалась.
Напомним, что Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 по 2020 год. Летом у игрока закончился контракт и он стал свободным агентом. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний хавбек в 20 матчах отдал 2 результативные передачи. В 4 встречах Лиги чемпионов и 4 — Кубка России ему не удалось отметиться результативными действиями.
Кузяев выступает за сборную России с 2017 года. В составе национальной команды в 23 матчах забил один мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 8 млн. Сообщалось об интересе к игроку зарубежных клубов — «Уотфорда» и «Пармы».
- 5 октября 2020
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