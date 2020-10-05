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Защитник «Баварии» Кюизанс перешёл в «Марсель»

Защитник «Баварии» Кюизанс перешёл в «Марсель»
Футбол / Франция 0

«Марсель» пополнил французский защитник мюнхенской «Баварии» Микаэль Кюизанс, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Французский клуб арендовал 21-летнего футболиста до лета 2021 года. По истечении срока аренды у «Марселя» будет приоритетное право выкупа игрока.

Кюизанс перешёл в «Баварию» летом 2019 года из мёнхенгладбахской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 12 млн. В прошлом сезоне француз принял участие в девяти матчах чемпионата Германии (три — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с «Баварией» действует до лета 2024 года.

«Марсель», набрав в шести турах девять очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Лиги 1.

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