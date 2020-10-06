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«Барселона» отдала Тодибо в аренду «Бенфике»

«Барселона» отдала Тодибо в аренду «Бенфике»
Футбол / Испания 0

Пресс-служба «Барселоны» на официальном сайте сообщила о переходе французского защитника Жан-Клера Тодибо в лиссабонскую «Бенфику». Португальский клуб арендовал 20-летнего футболиста на два года за € 2 млн с правом последующего выкупа за € 20 млн.

Тодибо перешёл в «Барселону» в январе 2019 года из «Тулузы». Сумма трансфера составила € 1 млн. Во второй половине прошлого сезона француз выступал за «Шальке-04» на правах аренды. В составе клуба из Гельзенкирхена он принял участие в восьми матчах чемпионата Германии (четыре — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил две жёлтые карточки. Контракт французского футболиста с каталонским клубом действует до лета 2023 года.

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