«Барселона» отдала Тодибо в аренду «Бенфике»
Пресс-служба «Барселоны» на официальном сайте сообщила о переходе французского защитника Жан-Клера Тодибо в лиссабонскую «Бенфику». Португальский клуб арендовал 20-летнего футболиста на два года за € 2 млн с правом последующего выкупа за € 20 млн.
Тодибо перешёл в «Барселону» в январе 2019 года из «Тулузы». Сумма трансфера составила € 1 млн. Во второй половине прошлого сезона француз выступал за «Шальке-04» на правах аренды. В составе клуба из Гельзенкирхена он принял участие в восьми матчах чемпионата Германии (четыре — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил две жёлтые карточки. Контракт французского футболиста с каталонским клубом действует до лета 2023 года.
«Барселона» опубликовала финансовый отчёт по итогам сезона-2019/2020
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