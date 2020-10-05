«Барселона» опубликовала финансовый отчёт по итогам сезона-2019/2020
Пресс-служба «Барселоны» на официальном сайте опубликовала финансовый отчёт по итогам сезона-2019/2020.
Убытки каталонского клуба составили € 97 млн. На финансовые результаты повлияла пандемия коронавируса, которая привела к проведению матчей чемпионата Испании и Лиги чемпионов без зрителей. Кроме того в баскетбольной Евролиге, где также выступает «Барселона», сезон был завершён досрочно. Выручка «Барселоны» за период составила € 855 млн, расходы — € 955 млн.
В прошлом сезоне «Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании, вылетела из Кубка Испании на стадии 1/4 финала, а также проиграла «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счётом 2:8. Выборы нового президента каталонского клуба запланированы на март 2021 года.
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