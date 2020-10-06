«Эльче» арендовал у «Зенита» Эмилиано Ригони

«Эльче», выступающий в Ла Лиге, арендовал у санкт-петербургского «Зенита» 27-летнего аргентинского нападающего Эмилиано Ригони. Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Арендное соглашение заключено сроком на один сезон. Отметим, что через год у аргентинского форварда истекает контракт с «Зенитом».
Ригони перешёл в «Зенит» в 2017 году из «Индепендьенте» за € 9 млн. За время в стане сине-бело-голубых аргентинец уходил в аренду в «Аталанту» и «Сампдорию». В нынешнем сезоне 27-летний форвард провёл 7 матчей в Российской Премьер-Лиге и не отметился результативными действиями.
Всего в составе клуба из Санкт-Петербурга Ригони отыграл 62 встречи, в которых забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.
По итогам 3 туров чемпионата Испании «Эльче» занимает в турнирной таблице 16-е место с 4 набранными очками.
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