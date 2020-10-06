«Фиорентина» подписала Хосе Кальехона на правах свободного агента

Итальянская «Фиорентина» объявила о заключении контракта с 33-летним испанским крайним полузащитником Хосе Кальехоном, находящимся в статусе свободного агента после ухода из «Наполи». Об этом сообщает официальный сайт флорентийцев.
Клуб принял решение не разглашать срок действия контракта.
Публикация доступна в «твиттере» «Фиорентины».
Ранее Хосе Кальехон на протяжении 7 сезонов выступал за другую итальянскую команду – «Наполи», куда перешёл в 2013 году из мадридского «Реала» за € 9,5 млн. С тех пор он провёл за неаполитанцев 349 встреч во всех турнирах, в которых ему удалось забить 82 гола и отдать 78 результативных передач. С «Наполи» он дважды выигрывал Кубок Италии (сезон-2019/2020 и сезон-2013/2014) и становился обладателем Суперкубка Италии (сезон-2014/2015).
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