Федерико Кьеза перешёл в «Ювентус»
Нападающий «Фиорентины» Федерико Кьеза перешёл в туринский «Ювентус», сообщает официальный сайт флорентийского клуба.
«Ювентус» арендовал футболиста на два года с обязательством последующего выкупа. Сообщалось, что за первый год аренды «бьянконери» заплатят € 2 млн, а за второй — € 8 млн. Сумма выкупа прав на игрока составляет € 40 млн плюс € 10 млн в виде бонусов.
22-летний Кьеза является воспитанником «Фиорентины». В прошлом сезоне нападающий принял участие в 34 матчах чемпионата Италии (31 — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей (один — с пенальти), отдал шесть результативных передач, а также получил семь жёлтых карточек. С 2018 года Кьеза вызывается в сборную Италии, провёл за неё 19 матчей и забил 1 гол.
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