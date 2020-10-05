Федерико Кьеза перешёл в «Ювентус»

Нападающий «Фиорентины» Федерико Кьеза перешёл в туринский «Ювентус», сообщает официальный сайт флорентийского клуба.

«Ювентус» арендовал футболиста на два года с обязательством последующего выкупа. Сообщалось, что за первый год аренды «бьянконери» заплатят € 2 млн, а за второй — € 8 млн. Сумма выкупа прав на игрока составляет € 40 млн плюс € 10 млн в виде бонусов.

22-летний Кьеза является воспитанником «Фиорентины». В прошлом сезоне нападающий принял участие в 34 матчах чемпионата Италии (31 — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей (один — с пенальти), отдал шесть результативных передач, а также получил семь жёлтых карточек. С 2018 года Кьеза вызывается в сборную Италии, провёл за неё 19 матчей и забил 1 гол.