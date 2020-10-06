Моуринью извинился перед Саутгейтом за то, что перепутал его имя
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью принёс извинения наставнику сборной Англии Гарету Саутгейту за то, что называл его неправильным именем Гэри.
«Я уже общался с Саутгейтом, но я хочу рассказать об этом публике. Когда я сказал «Гэри» Саутгейту, я объяснил ему, что, прожив столько лет в Англии, я всё время был уверен, что это сокращение от имени Гарет. Я назвал его Гэри, и я принёс ему свои извинения и хочу объявить об этом абсолютно открыто, потому что я испытываю к Саутгейту только уважение.
Я думал, что веду себя с ним правильно, а в конце концов оскорбил его! Так что он может называть меня Джоном, если захочет, я приму это без вопросов и проблем», — приводит слова Жозе Моуринью Talksport.
Моуринью — о победе 6:1 в матче с «МЮ»: с атакующим тренером «Тоттенхэм» забил бы 12
- 6 октября 2020
-
07:18
-
06:55
-
06:19
-
06:01
-
05:42
-
05:28
-
04:20
-
04:03
-
03:49
-
03:47
-
03:22
-
02:57
-
02:38
-
02:21
-
02:07
-
01:55
-
01:48
-
01:32
-
00:42
-
00:37
-
00:28
-
00:11
-
00:02
- 5 октября 2020
-
23:51
-
23:47
-
23:35
-
23:31
-
23:21
-
23:20
-
23:00
-
22:54
-
22:33
-
22:27
-
22:15
-
22:11
Партнерский контент