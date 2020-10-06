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Моуринью извинился перед Саутгейтом за то, что перепутал его имя

Моуринью извинился перед Саутгейтом за то, что перепутал его имя
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью принёс извинения наставнику сборной Англии Гарету Саутгейту за то, что называл его неправильным именем Гэри.

«Я уже общался с Саутгейтом, но я хочу рассказать об этом публике. Когда я сказал «Гэри» Саутгейту, я объяснил ему, что, прожив столько лет в Англии, я всё время был уверен, что это сокращение от имени Гарет. Я назвал его Гэри, и я принёс ему свои извинения и хочу объявить об этом абсолютно открыто, потому что я испытываю к Саутгейту только уважение.

Я думал, что веду себя с ним правильно, а в конце концов оскорбил его! Так что он может называть меня Джоном, если захочет, я приму это без вопросов и проблем», — приводит слова Жозе Моуринью Talksport.

Моуринью — о победе 6:1 в матче с «МЮ»: с атакующим тренером «Тоттенхэм» забил бы 12
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