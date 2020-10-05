Моуринью — о победе 6:1 в матче с «МЮ»: с атакующим тренером «Тоттенхэм» забил бы 12

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал разгромную победу в матче с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1. В частности, комментируя исход матча, Моуринью ответил критикам, которые называют его тренером обороны.
«Представьте, если бы у них был атакующий тренер. С тренером обороны они забили пять, семь, шесть. С атакующим тренером они забьют десять, одиннадцать, двенадцать. Менталитет отличный. Футболисты играют очень и очень хорошо. Все отдают всё. Команда полна талантов», — приводит слова Моуринью Daily Mail со ссылкой на beIN Sports.
На данный момент «Тоттенхэм» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 7 очков. «Манчестер Юнайтед» в свою очередь находится на 16-м месте, записав в свой актив 3 очка.
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