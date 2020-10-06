Бывший тренер «Ротора» возглавил «Кубань»

«Кубань» на своём официальном сайте объявила о назначении Павла Могилевского на пост главного тренера команды.
Срок контракта 40-летнего специалиста с клубом рассчитан до конца сезона-2020/2021. «Кубань» выступает в Профессиональной футбольной лиге. В 2016 году Могилевский работал тренером в «Факеле», с 2017 по 2019 работал старшим тренером в «Роторе», а также исполнял обязанности главного тренера.
Напомним, в последние годы «Кубань» носила название «Урожай». Изначальный клуб с названием «Кубань» был расформирован в 2018 году. В июле этого года комитет Российского футбольного союза разрешил команде сменить название на «Кубань».
По итогам восьми туров команда располагается на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 15 очков. В лидерах — «Кубань-Холдинг» (19).
- 6 октября 2020
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