Болельщики «Кубани» не признали преемником клуба переименованный «Урожай»

23 августа состоялось внеочередное собрание общественной организации болельщиков ФК «Кубань». На мероприятии обсуждалось появление клуба ПФК «Кубань», переименованного 24 июля из футбольного клуба «Урожай».

Подавляющее число болельщиков «Кубани» не признали ПФК «Кубань» преемником клуба. За это отдали голоса 81,43% опрошенных. Частично клуб признали 10,71%, воздержались — 7,86%. За признание клуба не проголосовал никто.

90,71% болельщиков проголосовали за продолжение деятельности КРОО «Кубань» по возрождению ФК «Кубань» через участие в любительских региональных соревнованиях.

ПФК «Кубань» выступает в Профессиональной футбольной лиге в Группе 1. После трёх туров клуб занимает первое место в турнирной таблице, набрав максимальные девять очков.