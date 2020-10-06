Бикфалви и Емельянов продлили контракты с «Уралом»

Полузащитники «Урала» Эрик Бикфалви и Роман Емельянов подписали новые контракты с клубом на долгосрочный период, сообщает официальный сайт екатеринбургской команды.

Бикфалви выступает за «шмелей» с 2017 года. За «Урал» он провёл 105 официальных матчей, в которых забил 31 гол. Емельянов пополнил состав команды в 2014 году. На его счету в составе «Урала» 137 официальных матчей и один гол.

«Урал» располагается на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 10 очков. В следующем туре подопечным Юрия Матвеева предстоит сыграть с тульским «Арсеналом». Встреча пройдёт после паузы на игры сборных.

В 10-м туре чемпионата России екатеринбуржцы уступили ЦСКА, играя почти целый тайм в большинстве.