Матвеев: трёхминутка с ЦСКА показалась мне странной. Не смог понять, что случилось

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал поражение в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2).



«Обидно такие матчи проигрывать. Когда добиваешься численного преимущества, надо пытаться дожимать соперника. Не могу понять, что произошло, почему-то попятились, сели в свою штрафную, за три минуты пропустили два мяча. Нужно было после удаления завладеть мячом, расставиться и пытаться вскрывать оборону ЦСКА. Эта трёхминутка показалась мне странной. Не смог понять, что случилось», — сказал Матвеев на послематчевой пресс-конференции.



В 10-м туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА на выезде обыграл «Урал» со счётом 2:0. Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру обслуживала судейская бригада Станислава Васильева. ЦСКА набрал 19 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» проиграл второй матч подряд и опустился на 12-е место.

ЦСКА победил «Урал», играя почти целый тайм в меньшинстве