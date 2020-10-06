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Дэнни Уэлбек расторг контракт с «Уотфордом»

Дэнни Уэлбек расторг контракт с «Уотфордом»
Футбол / Англия 0

«Уотфорд» на своём официальном сайте сообщил о расставании с нападающим Дэнни Уэлбеком.

Контракт с 29-летним футболистом, рассчитанный до 2022 года, был расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон. Теперь Дэнни находится в статусе свободного агента и может бесплатно перейти в другую команду.

Уэлбек перебрался в «Уотфорд» прошлым летом после истечения контракта с «Арсеналом». В стан «канониров» Дэнни перешёл в 2014 году из «Манчестер Юнайтед», воспитанником которого является. Сумма трансфера составила € 20 млн. В сборную Англии игрок вызывался с 2011 по 2018 год.

В прошлом сезоне Уэлбек провёл 18 матчей в английской Премьер-лиге и стал автором двух забитых мячей. «Уотфорд» по итогам розыгрыша вылетел из высшего дивизиона.

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