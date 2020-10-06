Юниоры московского «Спартака» и «Металлурга» из Выксы — победители фестиваля «Чемпионата»

В Москве завершился II детский футбольный фестиваль «Чемпионата», в котором приняли участие 36 команд из 22 городов России — от Москвы до Петропавловска-Камчатского.
Соревнования проводились при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в будущее» и прошли в двух возрастных категориях — U10 (футболисты 2010 года рождения) и U11 (2009 года рождения).
В течение трёх первых дней команды вели борьбу на групповом этапе, а затем ещё два дня вели борьбу на стадии плей-офф. А на церемонии награждения подарки, медали и кубки лучшим игрокам и призёрам вручил главный редактор портала «Чемпионат» Евгений Слюсаренко.
«Хочу обратить внимание, что „Чемпионат“ как крупнейший спортивный портал страны не просто проводит турнир под своим именем и брендом, но и максимально серьёзно отнёсся к его освещению. Достаточно сказать, что на стадионе „Металлург“ присутствовал наш спецкор Евгений Марков — один из сильнейших футбольных репортёров страны. Надеюсь, что через несколько лет тот же Марков будет делать интервью и репортажи с участниками детского турнира „Чемпионата“ 2020 года — только это будет уже РПЛ и Лига чемпионов», – прокомментировал Евгений.
Итоги 5-го дня турнира:
Турнир U11 (2009 г.р.)
Матч за 19-е место
«Смена-2» (Москва) — «Торпедо» (Миасс) — 2:2 (Ульянов-2 — Мещеряков-2). Пенальти: 2:3.
Матч за 17-е место
СШОР Воронежской области — «Спарта» (Владимир) — 1:1 (Романов — Курышев). Пенальти: 2:0.
Матч за 15-е место
«Виктория» (Севастополь) — «Газовик-2» (Махачкала) — 0:4 (Арзуманов-2, Габибов, Закаржаев).
Матч за 13-е место
«Динамо» (Кострома) — «Кубань» (Краснодар) — 1:0 (Колпаков).
Матч за 11-е место
ФК «Тюмень» — «Смена» (Москва) — 3:0 (Третьяков, Саркисов, Гутман).
Матч за 9-е место
«СКА-Хабаровск» — «Лисы-2018» (Тула) — 1:3 (Мальцев — Дворецкий, Захаров, Золотаревич).
Матч за 7-е место
«Экспресс» (Великие Луки) — «Бампер» (Петропавловск-Камчатский) — 5:2 (Бойков-3, Андреев, Клевцов — Петросов, Смирнов).
Матч за 5-е место
СШ № 7 (Петрозаводск) — «Локомотив» (Москва) — 5:0 (Федорихин-2, Труфанов, Каменков, Горшков).
Матч за 3-е место
«Локомотив» (Воронеж) — «Кожаный мяч» (Ставрополь) — 0:3 (Барсегян-2, Скопцов).
Финал
«Газовик» (Махачкала) — «Металлург» (Выкса) — 0:2 (Диянов, Карпочев).
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Турнир U10 (2010 г.р.)
Матч за 15-е место
«Легион» (Москва) — СШ № 8 Zemlyakoff-2 (Пенза) — 2:4 (Хамзин, Твартвая — Чистов-2, Шленчик, Матрёночкин).
Матч за 13-е место
FC Future (Москва) — FDC Vista Junior (Геленджик) — 3:3 (Натаев, Киселёв, Ахмадуллин — Погосян, Чермных, Шаляпин). Пенальти: 4:3.
Матч за 11-е место
«Динамо» (Благовещенск) — «Партизан» (Воронеж) — 4:2 (Пономаренко-2, Теплоухов, Зубров — Могилат, Брюханов).
Матч за 9-е место
«Кожаный мяч» (Ставрополь) — «Экспресс» (Великие Луки) — 3:2 (Княжев-2, Зиберов — Дуганов, Осадчук).
Матч за 7-е место
«Труд» (Москва) — «Машук» (Пятигорск) — 1:3 (Лозинский — Озманян-2, Мудранов).
Матч за 5-е место
ДЮФК (Севастополь) — «Атлетик» (Абакан) — 1:4 (Дроботов-2, Васильев, Сеидов — Киреев).
Матч за 3-е место
СШОР Звезда (Пермь) — СШ № 8 — Zemlyakoff (Пенза) — 1:2 (Ксенофонтов — Приступа, Баткаев).
Финал
«Спартак» Москва — «Локомотив» Москва — 5:3 (Остапенко-2, Клещунов, Ерохин, Отт — Вишневецкий-2, Калинин).
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
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