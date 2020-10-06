«Краснодар» объявил о трансфере Чернова из «Ростова»
Защитник «Ростова» Евгений Чернов перешёл в «Краснодар», сообщается на официальном сайте «быков». Контракт 27-летнего футболиста с «Краснодаром» рассчитан до конца сезона-2023/2024.
«Благодарим Евгения за время, проведённое в нашем клубе, его самоотдачу и профессионализм. Желаем яркой игры и успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Ростова».
Чернов выступал в составе «Ростова» с 2019 года. Всего защитник принял участие в 53 матчах за ростовскую команду, забил 1 гол и отдал 4 результативную передачу.
«Краснодар» набрал 15 очков в 10 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (17) — на 7-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (21).
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