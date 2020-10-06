Форвард «Вест Бромвича» Робсон-Кану сломал руку в матче АПЛ

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал «Вест Бромвич Альбион». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



Нападающий «Вест Бромвич Альбион» Хэл Робсон-Кану получил травму в этой встрече. В ходе медицинского обследования у 31-летнего футболиста был выявлен перелом руки, сообщается на официальном сайте «Вест Бромвича». Робсон-Кану перенесёт операцию и не сможет принять участие в ближайших матчах национальной команды Уэльса.

В прошлом сезоне Робсон-Кану принял участие в 39 матчах за «Вест Бромвич» в английском Чемпионшипе и забил 10 голов. «Вест Бромвич» набрал 1 очко в 4 матчах и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лидер соревнований — «Эвертон».