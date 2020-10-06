Экс-хавбек «Локомотива» Жоау Мариу перешёл в «Спортинг»
Полузащитник «Интера» Жоау Мариу, известный в России по выступлению за «Локомотив», вернулся в «Спортинг», сообщает пресс-служба португальского клуба.
Мариу защищал цвета «Спортинга» с 2011 по 2016 год, после чего перешёл в миланский «Интер», откуда впоследствии уходил в аренду в «Вест Хэм Юнайтед» и «Локомотив». В московской команде Жоау провёл прошлый сезон. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги португалец в 18 матчах забил один мяч и отдал пять результативных передач. Сообщалось, что руководство «железнодорожников» было вынуждено отказаться от покупки португальского футболиста из-за большой стоимости.
Ранее сообщалось, что Мариу перейдёт в «Пари Сен-Жермен», однако позже стало известно, что игрок решил вернуться в «Спортинг».
Жоау Мариу отказал «Торино» и хочет вернуться в «Спортинг»
- 6 октября 2020
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