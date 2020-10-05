Жоау Мариу отказал «Торино» и хочет вернуться в «Спортинг»

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу, известный в России по выступлению за «Локомотив», определился со своим будущим.



Как сообщает A Bola со ссылкой на Sky Sport Italia, 27-летний футболист отклонил предложение «Торино», желавшего арендовать его до конца нынешнего сезона. Утверждается, что Мариу хочет вернуться в «Спортинг», воспитанником которого является. Хавбек рассчитывает, что лиссабонский клуб сделает предложение сегодня, 5 октября, в день закрытия трансферного окна в Италии.



Мариу защищал цвета «Спортинга» с 2011 по 2016 год, после чего перешёл в «Интер», откуда впоследствии уходил в аренду в «Вест Хэм Юнайтед» и «Локомотив». В московской команде Жоау провёл прошлый сезон.



Ранее сообщалось, что Мариу перейдёт в «Пари Сен-Жермен».

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