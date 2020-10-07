Карпин – о трансферах: у «Ростова» есть ещё предложения, некоторые выше цены Шомуродова

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал об уходе лидеров и других трансферных предложениях.



«Давайте разберёмся. Кто из ключевых людей от нас ушёл? Эльдор Шомуродов перешёл за очень хорошие деньги, которые, естественно, клубу, мягко говоря, не помешают.



Ивелин Попов мог бы сделать всё иначе, если бы ничего не сказал. Но не мы с ним расставались — сам выразил желание перейти в другую команду, потому что хочет играть по 90 минут в каждом матче. Дальше — Бактийор Зайнутдинов. Мы его брали бесплатно, но стояла выкупная цена. ЦСКА заплатил её против нашей воли. «Ростов» не хотел расставаться.



И у нас есть предложения ещё на пять-шесть человек, и очень неплохие. Некоторые даже выше цены Шомуродова, но мы их не отдаём», — цитирует Карпина «Спорт-экспресс».

По информации Transfermarkt, «Дженоа» заплатил за Шомуродова € 7,5 млн.