«Нужна помощь!» Карпин обратился к подписчикам из-за судейского решения в матче с «Сочи»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин обратился к подписчикам после судейства в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:4).



Специалист опубликовал в своём «инстаграме» фрагмент трансляции, в котором, борясь за мяч, сталкиваются защитник сочинцев Миха Мевля и нападающий ростовчан Владимир Обухов. Форвард падает и не скрывает болевых ощущений, однако главный арбитр встречи Евгений Турбин принимает спорное решение и назначает штрафной удар в пользу «Сочи».



«Нужна помощь! Самому не разобраться, так как могу быть предвзятым. Кто фолит? Игрок в белой майке или в синей?» — написал Карпин.

Ролик доступен в «инстаграме» Валерия Карпина. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ранее в «Ростове» сообщили об обращении в Российский футбольный союз по итогам матча с «Сочи».