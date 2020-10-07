В «Локомотиве» сообщили, что Зе Луиш заявлен на Лигу чемпионов

Заместитель спортивного директора «Локомотива» Андрей Лосюк прокомментировал информацию, что новичок команды нападающий Зе Луиш не сможет попасть в заявку на групповой этап Лиги чемпионов.
«Все требования УЕФА при заявке соблюдены. Зе Луиш в ней есть. Она официально оформлена, принята УЕФА и существует. Сможет ли Зе играть в Лиге чемпионов? Надеемся. Если будет здоров и без травм, то точно будет играть. 25 человек в заявке есть, никаких претензий к нам не было. Этот вопрос успешно решён», — сказал Лосюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что клуб ошибся с интерпретацией регламента и не сможет заявить Зе Луиша на Лигу чемпионов. По правилам УЕФА (статья 44.01 регламента), чтобы включить игрока в список для участия в турнире, нужно сперва зарегистрировать его в национальной футбольной ассоциации — в данном случае в Российском футбольном союзе. При этом регистрация в лиге роли не играет. В РПЛ Зе Луиш ещё не внесён в заявку из-за перебора легионеров.
В «Локомотиве» сообщили, что зарегистрировали форварда в РФС. «Чемпионат» направил запрос в организацию и ожидает ответа.
- 7 октября 2020
-
15:17
-
15:16
-
15:10
-
15:00
-
14:47Вадим Евсеев покинет «Уфу» Эксклюзив
-
14:46
-
14:37
-
14:37
-
14:25
-
14:24
-
14:18
-
14:13
-
14:05
-
13:52
-
13:36
-
13:13
-
12:57
-
12:37
-
12:35
-
12:24
-
12:24
-
12:14
-
12:07
-
12:05
-
12:01
-
11:51
-
11:45
-
11:34
-
11:07
-
11:00
-
10:45
-
10:43
-
10:33
-
10:29
-
10:22