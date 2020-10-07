В «Локомотиве» сообщили, что Зе Луиш заявлен на Лигу чемпионов

Заместитель спортивного директора «Локомотива» Андрей Лосюк прокомментировал информацию, что новичок команды нападающий Зе Луиш не сможет попасть в заявку на групповой этап Лиги чемпионов.



«Все требования УЕФА при заявке соблюдены. Зе Луиш в ней есть. Она официально оформлена, принята УЕФА и существует. Сможет ли Зе играть в Лиге чемпионов? Надеемся. Если будет здоров и без травм, то точно будет играть. 25 человек в заявке есть, никаких претензий к нам не было. Этот вопрос успешно решён», — сказал Лосюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что клуб ошибся с интерпретацией регламента и не сможет заявить Зе Луиша на Лигу чемпионов. По правилам УЕФА (статья 44.01 регламента), чтобы включить игрока в список для участия в турнире, нужно сперва зарегистрировать его в национальной футбольной ассоциации — в данном случае в Российском футбольном союзе. При этом регистрация в лиге роли не играет. В РПЛ Зе Луиш ещё не внесён в заявку из-за перебора легионеров.



В «Локомотиве» сообщили, что зарегистрировали форварда в РФС. «Чемпионат» направил запрос в организацию и ожидает ответа.