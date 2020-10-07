Олег Кононов в списке кандидатов на пост главного тренера «Уфы»

«Уфу» может возглавить бывший главный тренер «Спартака» и «Краснодара» Олег Кононов, сообщает Sport24. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.
Последним местом работы Кононова была «Рига», которую он покинул в сентябре. По информации СМИ, специалист оставил расположение команды по семейным обстоятельствам.
7 октября «Уфа» объявила, что главный тренер Вадим Евсеев официально отправлен в отставку по обоюдному согласию сторон.
«Уфа», набрав лишь 6 очков в 10 турах, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Замыкающим зону стыковых матчей «Химкам» подопечные Евсеева уступают по дополнительным показателям, а от спасительной 12-й строчки их отделяют 3 очка. Ниже подмосковной команды находится лишь «Ротор» (3).
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14:47Вадим Евсеев покинет «Уфу» Эксклюзив
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