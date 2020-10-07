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Португалия — Испания: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Португалия — Испания: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В товарищеском матче сборная Португалии сыграет со сборной Испании. Встреча пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Португалия — Испания.

Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Паоло Валери (Италия). Ему будут помогать ассистенты Маттео Пассери (Италия) и Алессандро Констанцо (Италия). Резервный арбитр — Фабиу Вериссиму (Португалия).

В последний раз команды встречались на групповом этапе чемпионата мира 2018 года. Матч проходил на стадионе «Фишт» в Сочи и завершился со счётом 3:3. В 2012 году Испания и Португалия встречались в полуфинале чемпионата Европы, испанцы победили в серии пенальти (0:0, 4:2 после с.п.).

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