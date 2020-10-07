Гаджиев — об отставке Евсеева: вопрос к руководству «Уфы», а не к тренеру

Бывший наставник «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал отставку Вадима Евсеева с поста главного тренера «Уфы».

«Продажи лидеров «Уфы» – участь любого клуба с таким финансированием. Там выстроена нормальная система, по крайней мере была выстроена, пока у руля находился Шамиль Газизов. Когда мы обсуждали с ним тему маленьких клубов, он говорил, что другого варианта у таких команд нет. Только готовить игроков, продавать их и за счёт этого поддерживать относительно неплохой уровень финансирования. «Уфа» так и делала, действовала успешно на рынке и сохраняла позиции в чемпионате, не говоря уже о праве участия в еврокубках.

Мне приходилось быть в таких условиях. Я знаю, что это такое, когда команда расстаётся с лидерами. Были ситуации, когда продавали вплоть до 14 игроков. Это очень тяжело для клуба, ведь, как правило, замена не бывает адекватной. Даже если приходят относительно неплохие ребята, с ними нужна работа. Они должны встроиться в команду. Но это же не часовой механизм, поэтому, встраивая менее квалифицированного игрока, нужно развивать его. Даже способным молодым футболистам нужно время, чтобы вырасти и стать зрелыми.



Поэтому вопрос не к тренеру, а руководству. Они сами должны решать, правильно ли они сделали, продав футболистов. Евсеев – человек с достаточно сложным характером. Но в своём стержне Вадим – правильный. Он будет делать по-человечески понимаемые поступки. Евсеев не способен говорить одно, а делать другое. Он не может предать, сделать подлянку. Хотя Вадим всеми описывается как жёсткий человек, в определённых ситуациях он может быть достаточно сентиментальным и мягким", — приводит слова Гаджиева «Всепроспорт».