УЕФА назвал суммы выплат клубам в Лиге чемпионов сезона-2020/2021

Стали известны гонорары клубов за участие в Лиге чемпионов сезоне-2020/2021.

Каждый из 32 клубов группового этапа получит по € 15,25 млн (€ 14,5 млн в качестве начальной выплаты и € 0,75 в виде дополнительной.

Бонус за каждую победу на групповом этапе составит € 2,7 млн, за ничью — € 0,9 млн. Неиспользованные средства (€ 0,9 млн с каждой ничьей) суммируются и перераспределяются среди участников группового этапа в пропорциональной зависимости от количества побед.



Выплаты участникам плей-офф:

Выход в 1/8 финала: по € 9,5 млн

Выход в 1/4 финала: по € 10,5 млн

Выход в 1/2 финала: по € 12 млн

Выход в финал: по € 15 млн

Победитель Лиги чемпионов дополнительно получит € 4 млн. Участники матча за Суперкубок УЕФА-2020 получат ещё по € 3,5 млн, а победитель — дополнительно € 1 млн.

Также клубы получат выплаты, основанные на рейтинге, рассчитанном по итогам выступлений за десять лет. Кроме баллов, набранных за этот период, начисляются бонусные баллы за победы в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов, Лиге Европы/Кубке УЕФА, Кубке кубков и Суперкубке УЕФА. Сумма в € 585 млн разбита на «доли коэффициентов», каждая доля — € 1,108 млн. Клуб с самой низкой позицией в рейтинге получит одну долю (€ 1,108 млн). Следующая позиция — две доли, и так далее. Клуб с наивысшим рейтингом получит 32 доли (€ 35,46 млн).

Кроме того, ещё одной выплатой является маркетинговый пул в размере € 292 млн. Эта сумма будет распределена согласно удельному весу каждого телерынка, представленного участниками Лиги чемпионов (начиная с группового этапа), а затем разбита между клубами, представляющими данную ассоциацию.

Напомним, что в групповом этапе Лиги чемпионов сыграют три российских клуба — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».