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Германия упустила победу над Турцией в товарищеском матче. Команды забили 6 голов

Германия упустила победу над Турцией в товарищеском матче. Команды забили 6 голов
Футбол / Прочие турниры 0

Сборная Германии в товарищеском матче сыграла вничью с национальной командой Турции со счётом 3:3. Встреча состоялась в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги». Обслуживала матч французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном, ассистировали судьи на линиях Хишам Закрани и Фредерик Акетт.

Счёт был открыт в концовке первого тайма — на 45-й минуте автором забитого мяча стал Юлиан Дракслер, которому ассистировал Кай Хаверц. В начале второго тайма равновесие восстановил Озан Туфан с передачи Кая Айхана. На 58-й минуте хозяев вывел вперёд Флориан Нойхаус, которому ассистировал Хаверц, отдавший второй голевой пас за матч. Вскоре счёт сравнял Эфеджан Караджа. На 81-й минуте сборную Германии вперёд вывел Джан-Лука Вальдшмидт. В компенсированное время турков от поражения спас Кенан Караман с паса
Абдюлкадира Омюра.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
07 октября 2020, среда. 21:45 МСК
Германия
Окончен
3 : 3
Турция
1:0 Дракслер – 45+1'   1:1 Туфан – 49'   2:1 Нойхаус – 58'   2:2 Караджа – 67'   3:2 Вальдшмидт – 81'   3:3 Караман – 90+4'
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