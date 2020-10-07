Германия упустила победу над Турцией в товарищеском матче. Команды забили 6 голов

Сборная Германии в товарищеском матче сыграла вничью с национальной командой Турции со счётом 3:3. Встреча состоялась в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги». Обслуживала матч французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном, ассистировали судьи на линиях Хишам Закрани и Фредерик Акетт.

Счёт был открыт в концовке первого тайма — на 45-й минуте автором забитого мяча стал Юлиан Дракслер, которому ассистировал Кай Хаверц. В начале второго тайма равновесие восстановил Озан Туфан с передачи Кая Айхана. На 58-й минуте хозяев вывел вперёд Флориан Нойхаус, которому ассистировал Хаверц, отдавший второй голевой пас за матч. Вскоре счёт сравнял Эфеджан Караджа. На 81-й минуте сборную Германии вперёд вывел Джан-Лука Вальдшмидт. В компенсированное время турков от поражения спас Кенан Караман с паса

Абдюлкадира Омюра.