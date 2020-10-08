Источник: «Арсенал» не включил Озила в заявку на матчи Лиги Европы

Лондонский «Арсенал» не включил Месута Озила и Сократиса Папастатопулоса в заявку на матчи Лиги Европы, сообщает в своём «твиттере» журналист Джеймс Бенж.

На групповой стадии турнира «Арсенал» сыграет с «Рапидом», «Мольде» и «Дандолком».

В последний раз Озил выходил на поле за «канониров» 7 марта. Озил перешёл в «Арсенал» в сентябре 2013 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 47 млн. В прошлом сезоне 31-летний хавбек принял участие в 18 матчах чемпионата Англии (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал две результативные передачи. Немецкий полузащитник выступал за мадридский «Реал», «Вердер», а также «Шальке-04». Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2021 года.