Источник: «Арсенал» не включил Озила в заявку на матчи Лиги Европы
Лондонский «Арсенал» не включил Месута Озила и Сократиса Папастатопулоса в заявку на матчи Лиги Европы, сообщает в своём «твиттере» журналист Джеймс Бенж.
На групповой стадии турнира «Арсенал» сыграет с «Рапидом», «Мольде» и «Дандолком».
В последний раз Озил выходил на поле за «канониров» 7 марта. Озил перешёл в «Арсенал» в сентябре 2013 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 47 млн. В прошлом сезоне 31-летний хавбек принял участие в 18 матчах чемпионата Англии (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал две результативные передачи. Немецкий полузащитник выступал за мадридский «Реал», «Вердер», а также «Шальке-04». Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2021 года.
Артета объяснил, почему Озил не проходит в состав «Арсенала». Месут не играет уже полгода
- 8 октября 2020
-
07:35
-
07:13
-
06:33
-
05:54
-
05:43
-
04:54
-
04:42
-
04:30
-
04:03
-
00:35
-
00:23
-
00:20
-
00:12
-
00:00
- 7 октября 2020
-
23:56
-
23:40
-
23:38
-
23:35
-
23:34
-
23:19
-
23:13
-
22:54
-
22:43
-
22:38
-
22:14
-
22:04
-
22:00
-
21:48
-
21:43
-
21:30
-
21:23
-
21:04
-
21:01
-
20:51
-
20:51
Партнерский контент