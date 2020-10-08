Ловчев: люди попадают в команды мастеров и сборную полуобученными

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о новом поколении игроков, которые попадают в сборную России.



«Давайте просто посмотрим, откуда родом наши футболисты. Жиров с Соболевым — Барнаул. Фёдор Кудряшов — Иркутская область. Александр Головин — Калтан. Юрий Газинский — Комсомольск-на-Амуре. И далее по списку… Удручает, что игроков для сборной готовят там, а не в Москве и Санкт-Петербурге. И это не укор провинциальным городам, где нет футбола. А в Москве и Питере люди, заимев деньги, перестали готовить игроков.



Вспоминаю, как один из тренеров «Спартака» сказал мне, что Владимир Гранат плохо себя проявляет. В ответ я спросил: «А ты знаешь, откуда он?» Из Улан-Удэ! Назовите ещё хотя бы одного футболиста оттуда. Гранат пробился наверх, выступал за «Спартак» и «Динамо», но школа у него плохая. А хороших, где работали бы выдающиеся в прошлом мастера, там нет. Вот и получается у нас, что люди попадают в команды мастеров и сборную полуобученными», — цитирует Ловчева RT.

Ловчев: я бы тоже Соболева в сборную не вызвал