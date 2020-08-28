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Ловчев: я бы тоже Соболева в сборную не вызвал

Ловчев: я бы тоже Соболева в сборную не вызвал
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о невызове форварда Александра Соболева в сборную России.

«Черчесов мне друг, но истина дороже. Я считаю, что такие фразы от него не должны были исходить. Это моё мнение, Стас может иначе думать. В нашей сборной тоже многое было, не здоровались и не разговаривали, некоторые доброго утра не желали, всякое было. Соболева не вызвали? По последней игре — я бы тоже его не вызвал», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что Соболев не попал в заявку команды из-за конфликта с нападающим петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой. Соболев после этого заявил, что в ближайшее время пообщается с Дзюбой и Черчесовым.

Соболев: думаю, скоро пообщаюсь с Черчесовым и Дзюбой
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