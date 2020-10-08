Дом Криштиану Роналду обворовали. У игрока украли подписанную футболку «Ювентуса»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал жертвой вора, сообщает dnoticias.pt.
Накануне, 7 октября, неизвестный пробрался в дом форварда на Мадейре, пока тот в составе сборной Португалии играл с Испанией. Злоумышленник украл подписанную футболку «Ювентуса», стоимость которой оценивается в € 200, и ещё несколько вещей.
Утверждается, что в здание преступник проник, когда один из работников дома открыл гараж. Мужчина пробыл внутри недолго. При этом он попал на камеры, и полиция вовсю расследует инцидент. Более того, у правоохранителей уже есть подозреваемый.
Товарищеский матч Португалия – Испания прошёл в Лиссабоне и завершился со счётом 0:0. 35-летний нападающий провёл на поле 72 минуты, после чего был заменён.
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- 8 октября 2020
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