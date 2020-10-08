Кокорин включил Соболева, Мирзова и Берхамова в команду для уличного футбола

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал пресс-службе Евро-2020 в Санкт-Петербурге, кого из футболистов включил бы в свою команду для уличного футбола из пятерых человек.
Кроме себя форвард назвал Александра Соболева и Георгия Джикию (оба – «Спартак»), Резиуана Мирзова («Химки») и Кантемира Берхамова (свободный агент).
Кокорин начинал в «Динамо» профессиональную карьеру и выступал за клуб с 2008 по 2013 и с 2013 по 2015 год. Между этими периодами состоялся его переход в «Анжи», за который он не провёл ни одного матча. Из стана бело-голубых Александр впоследствии перебрался в «Зенит», цвета которого защищал до 2019 года. Во второй половине прошлого сезона 29-летний форвард играл на правах аренды за «Сочи», а летом, когда истёк его контракт с петербургским клубом, перебрался на правах свободного агента в «Спартак».
- 8 октября 2020
-
18:36
-
18:19
-
18:19
-
18:09
-
17:55
-
17:44
-
17:37
-
17:27
-
17:22
-
16:57
-
16:32
-
16:32
-
16:15
-
16:12
-
16:11
-
15:53
-
15:33
-
15:02
-
15:01
-
14:45
-
14:33
-
14:29
-
14:07
-
13:53
-
13:51
-
13:34
-
13:33
-
13:13
-
13:04
-
12:45
-
12:40
-
12:11
-
12:00
-
11:58
-
11:49