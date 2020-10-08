Кварацхелия, Кверквелия, Мартынович и Лисакович начнут матч Грузия — Беларусь в старте

Стали известны стартовые составы Грузии и Беларуси на стыковой матч 1/2 финала квалификации на Евро-2020 (Путь D).



Грузия: Лория, Двали, Кашия, Кверквелия, Какабадзе, Квеквескири, Канкава, Окриашвили, Китеишвили, Кварацхелия, Казаишвили.



Запасные: Макаридзе, Купатадзе, Даушвили, Квилитая, Качарава, Григалава, Абурджания, Шенгелия, Джигаури, Гвилия, Табидзе, Лобжанидзе.



Беларусь: Хаткевич, Золотов, Мартынович, Наумов, Бордачёв, Бахар, Яблонский, Хачатурян, Нехайчик, Эбонг, Лисакович.



Запасные: Гутор, Игнатович, Печенин, Поляков, Громыко, Лаптев, Скавыш, Юзепчук, Маевский, Подстрелов, Сачивко, Стасевич.

Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Встреча пройдёт на стадионе «Динамо-Арена — Борис Пайчадзе».