Кварацхелия, Кверквелия, Мартынович и Лисакович начнут матч Грузия — Беларусь в старте
Стали известны стартовые составы Грузии и Беларуси на стыковой матч 1/2 финала квалификации на Евро-2020 (Путь D).
Грузия: Лория, Двали, Кашия, Кверквелия, Какабадзе, Квеквескири, Канкава, Окриашвили, Китеишвили, Кварацхелия, Казаишвили.
Запасные: Макаридзе, Купатадзе, Даушвили, Квилитая, Качарава, Григалава, Абурджания, Шенгелия, Джигаури, Гвилия, Табидзе, Лобжанидзе.
Беларусь: Хаткевич, Золотов, Мартынович, Наумов, Бордачёв, Бахар, Яблонский, Хачатурян, Нехайчик, Эбонг, Лисакович.
Запасные: Гутор, Игнатович, Печенин, Поляков, Громыко, Лаптев, Скавыш, Юзепчук, Маевский, Подстрелов, Сачивко, Стасевич.
Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Встреча пройдёт на стадионе «Динамо-Арена — Борис Пайчадзе».
- 8 октября 2020
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