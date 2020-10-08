Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 62. Турнир по смешанным единоборствам
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сборная России проиграла Швеции в товарищеском матче

Сборная России проиграла Швеции в товарищеском матче
Футбол / Сборная России 0

В товарищеском матче сборная России принимала национальную команду Швеции. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 21-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Швеции Александер Исак, забив с передачи Себастьяна Ларссона. Во втором тайме, на 72-й минуте, игрок сборной Швеции Маттиас Юханссон отправил второй мяч в ворота российской национальной команды после передачи полузащитника Кристоффера Олссона. В компенсированное время встречи отставание сократил форвард «Спартака» Александр Соболев.

В нынешнюю паузу на международные матчи сборной России предстоит провести три встречи. Помимо шведов, подопечные Станислава Черчесова сыграют в Лиге наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября). Оба матча российская команда проведёт дома.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
08 октября 2020, четверг. 19:15 МСК
Россия
Окончен
1 : 2
Швеция
0:1 Исак – 21'   0:2 Юханссон – 72'   1:2 Соболев – 90+1'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020