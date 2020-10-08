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Черчесов: перед игрой понимали, что Дзюба и Оздоев сыграют только тайм

Черчесов: перед игрой понимали, что Дзюба и Оздоев сыграют только тайм
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру некоторых футболистов команды в товарищеском матче со сборной Швеции (1:2).

«То, что атака развивалась левым флангом, — мы изучали соперника, и у них есть проблемы справа. Жирков активно играл, Черышев вышел на эту же позицию, хотя особого крена у нас не было по статистике. Могу ошибаться. Ионов, Мостовой, Караваев и Фернандес играли активно. Думаю, что по флангам было плюс-минус одинаково.

Две замены у нас были не по плану, потому что игра складывалась не в нашу пользу. Перед игрой было понятно, что Дзюба сыграет тайм, как и Оздоев. Нужно было действовать аккуратно. Жиркова мы не планировали на всю игру, Марио тоже подустал.

Рады, что дали возможность зрителям посетить матч. Их было немного, но было слышно. Хотелось бы, чтобы в следующих матчах дали возможность для того, чтобы приходило больше людей. Всё-таки футбол без зрителей — не очень приятно», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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