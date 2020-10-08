Бельгия упустила победу над Кот-д'Ивуаром

В товарищеском матче сборная Бельгии сыграла вничью со сборной Кот-д'Ивуара. Встреча проходила на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе (Бельгия) и завершилась со счётом 1:1.

На 53-й минуте встречи счёт открыл бельгийский нападающий Миши Батшуайи. На 87-й минуте счёт сравнял полузащитник ивуарийцев Франк Кессье, реализовавший пенальти.

Встречу обслуживала нидерландская бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком. Ему помогали ассистенты Йохан Балдер и Рогир Хониг. Резервный арбитр — Бас Нейхейс.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес ранее назвал состав команды на товарищескую встречу с Кот-д’Ивуаром и матчи Лиги наций УЕФА с Англией (11 октября) и Исландией (14 октября). В списке присутствует нападающий «Реала» Эден Азар, который выбыл из строя из-за травмы.