Бельгия упустила победу над Кот-д'Ивуаром

В товарищеском матче сборная Бельгии сыграла вничью со сборной Кот-д'Ивуара. Встреча проходила на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе (Бельгия) и завершилась со счётом 1:1.
На 53-й минуте встречи счёт открыл бельгийский нападающий Миши Батшуайи. На 87-й минуте счёт сравнял полузащитник ивуарийцев Франк Кессье, реализовавший пенальти.
Встречу обслуживала нидерландская бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком. Ему помогали ассистенты Йохан Балдер и Рогир Хониг. Резервный арбитр — Бас Нейхейс.
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес ранее назвал состав команды на товарищескую встречу с Кот-д’Ивуаром и матчи Лиги наций УЕФА с Англией (11 октября) и Исландией (14 октября). В списке присутствует нападающий «Реала» Эден Азар, который выбыл из строя из-за травмы.
- 9 октября 2020
-
00:40
-
00:34
-
00:31
-
00:14
- 8 октября 2020
-
23:55
-
23:52
-
23:41
-
23:39
-
23:00
-
22:46
-
22:38
-
22:19
-
22:15
-
22:11
-
22:05
-
21:54
-
21:47
-
21:38
-
21:29
-
21:07
-
21:06
-
21:06
-
20:54
-
20:47
-
20:31
-
20:25
-
20:08
-
19:50
-
19:49
-
19:39
-
19:38
-
19:21
-
19:17
-
19:03
-
19:03