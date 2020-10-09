Спартаковец Ларссон победил одноклубников, Соболев отличился голом. Фото Россия — Швеция

9 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в товарищеском матче сборная России принимала национальную команду Швеции. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 21-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Швеции Александер Исак, забив с передачи Себастьяна Ларссона. Во втором тайме, на 72-й минуте, игрок сборной Швеции Маттиас Юханссон отправил второй мяч в ворота российской национальной команды после передачи полузащитника Кристоффера Олссона. В компенсированное время встречи отставание сократил форвард «Спартака» Александр Соболев.
В нынешнюю паузу на международные матчи сборной России предстоит провести три встречи. Помимо шведов, подопечные Станислава Черчесова сыграют в Лиге наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября). Оба матча российская команда проведёт дома.
Лучшие фото с матча Россия — Швеция — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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