Вратарь «Челси» Эдуард Менди получил травму в расположении сборной Сенегала

28-летний вратарь лондонского «Челси» Эдуард Менди получил травму в расположении сборной Сенегала, сообщает журналист Мансур Лум в «Твиттере».

Игрок уже вернулся в расположение лондонского клуба, однако, до сих пор не известно ни о характере травмы, ни о сроках восстановления.

Напомним, что 24 сентября Менди стал игроком «Челси», перейдя из французского «Ренна» за € 24 млн и подписав 5-летний контракт с клубом из Англии. За лондонский клуб 28-летний голкипер успел провести 3 встречи во всех турнирах, пропустив 2 мяча и отстояв на ноль в одном матче.

В ближайшем матче лондонский «Челси» примет «Саутгемптон» в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 17 октября, начало – 17:00 мск.