Первый тренер Соболева: когда Дзюба играет за сборную, ему доверяют. У Саши этого пока нет

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, прокомментировал дебют 23-летнего футболиста за сборную России в матче со Швецией (1:2).



«Первый матч — первый гол. Здорово. Но было бы лучше, если бы выиграли. Когда команда побеждает, настроение всегда лучше. Чтобы играть в сборной, нужно, чтобы тебе доверяли. Когда играет Дзюба, ему доверяют, его ищут. У Саши этого пока нет, но он вышел — забил гол. Сейчас будет лучше. До этого были игры, когда Дзюба еле ноги таскал в конце, но Черчесов его не менял. Сейчас ситуация другая. Теперь тренер понял, что Соболев тоже может создавать и забивать.



Упрёки в адрес Соболева из-за пристрастия к «ныркам»? Может, иногда это есть, но чтобы специально падать — такого у него нет. К тому же, возможно, он ещё не до конца окреп, центр тяжести немного не там, поэтому такое бывает», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Соболев забил в первом же матче за сборную! Но его гол не спас Россию Опять проиграли Швеции.