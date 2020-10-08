Соболев забил в первом же матче за сборную! Но его гол не спас Россию

У сборной России три матча за семь дней – сегодня товарищеский со Швецией, 11 октября в Лиге наций с Турцией, а 14-го с Венгрией тоже в Лиге наций. В этой связи можно было ждать, что против шведов Станислав Черчесов выставит условный второй состав, а игроков основы прибережёт к более важным встречам. Тем не менее с первых минут вышли Марио Фернандес, Фёдор Кудряшов, Магомед Оздоев и капитан нашей национальной команды Артём Дзюба. За физическое состояние Дзюбы перед Лигой чемпионов вообще тревожно: на центрфорварда «Зенита» выпала сумасшедшая нагрузка в «постпандемийный» период.

В заявке сборной России, естественно, отсутствовали Маринато Гильерме и Георгий Джикия. Напомним, тесты вратаря «Локомотива» и защитника «Спартака» дали сомнительные результаты, которые могут свидетельствовать о заражении коронавирусом. Оба игроки были немедленно изолированы. Таким образом, в распоряжении Черчесова остались лишь два голкипера – Сослан Джанаев и Антон Шунин. В основу попал Джанаев, для которого этом матч стал вторым в карьере за сборную России. Четыре года назад он сыграл с Коста-Рикой (3:4) в Краснодаре.



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Россия создаёт моменты, а Швеция забивает

К сожалению, Джанаеву и со второй попытки не удалось выдать сухой матч за сборную России. Более того, шведы забили ему первым же ударом по воротам, который команда Янне Андерссона нанесла на 21-й минуте. Началось всё с фола то ли Оздоева, то ли Андрея Мостового: непросто было понять, на чьё неаккуратное действие среагировал судья. Скорее всего, он зафиксировал нарушение со стороны центрхава, но и игра Андрея без мяча в этом матче оставляла желать лучшего. После подачи Александр Исак отклеился от Ильи Кутепова, а Джанаев совершил кошмарную ошибку на выходе. В результате форвард «Реала Сосьедад» забил в пустые ворота.



Очень обидный гол! Ведь до этого сборная России контролировала ситуацию на поле и в целом выдала приличный первый тайм. Играла с хорошей интенсивностью, заметно превзошла соперника, как по владению (62% на 38%), так и ударам (7:2, в створ – 2:1).



Уже в дебюте мы увидели интересный розыгрыш углового в исполнении нашей команды, когда сразу несколько игроков пошли на ближнюю штангу: Юрий Жирков пробил с подбора – гостей спас от пропущенного мяча вратарь. Очень активен и полезен при счёте 0:0 был Антон Миранчук. Отъезд брата в «Аталанту» вдохновил полузащитника «Локомотива». Миранчук грамотно открывался между линиями, завершив один из таких эпизодов ударом в перекладину, а однажды здорово накрыл прессингом «опорника» сборной Швеции. Да и после гола Исака сборная России имела шансы сравнять счёт до перерыва. Хорошо включались фланги, причём правша Вячеслав Караваев едва ли не опаснее слева, чем Марио Фернандес на правом краю. Но реализация у хозяева была на нуле.

Два года назад он был в пятой лиге Германии. Теперь – в сборной России. История Жирова Новая фамилия в списке Черчесова.

Соболев поздно проявил себя, но забил классный гол

На второй тайм Дзюба не вышел. Очевидно, капитан сборной России имел договорённость с тренером о том, что сыграет только 45 минут. Заменил Черчесов и Оздоева: вышли спартаковцы Роман Зобнин и Александр Соболев, который по идее должен был взять на себя роль Дзюбы.



Команда Андерссона лучше начала второй тайм, а наши как будто мыслями были ещё в раздевалке, на разборе игры. В составе гостей выделялись несколько представители РПЛ – дававший хорошее движение и оказывавший давление на защитников Джордан Ларссон из «Спартака», Карл Старфельт из «Рубина», Кристоффер Олссон из «Краснодара». К слову, позже на поле появился и Виктор Классон из того же «Краснодара». Свежий Олссон получил убойный момент, когда шведы умно вытащили Кутепова и Фёдора Кудряшова с их позиций, а Исак придумал тонкую проникающую передачу. В этот раз Джанаев не сплоховал при игре один на один.



Второй мяч сборной Швеции получился ещё более обидным, чем первый. Его даже трудно на кого-то повесить. Нашим не повезло, что после удара Маттиаса Юханссона случился такой рикошет от Кудряшова. Тем не менее этот гол шведы точно заслужили больше. Они стали играть плотнее, эффективнее распоряжаться мячом, а хозяева без Дзюбы страдали в атаке – ни разу не пробили в створ.



Счёт ударов во втором тайме – 3:4 (в створ – 1:2). Соболев до 92-й минуте никак не мог себя проявить. «Нарисовал» пенальти, однако судья раскусил хитрость спартаковца. И всё-таки в компенсированное время центрфорвард здорово сыграл на угловом, выиграв борьбу и забив головой. Значит, дебют в сборной – удачный.



В третий раз за последние два года сборная России сыграла со Швецией. Итог этого противостояния: ничья и два поражения с общим счётом 1:4. Крайне неудобный для нас соперник.